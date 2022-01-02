В Госдуме высказались против пособий для безработных

Фото: Илья Репин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась против пособий для безработных в России. Об этом сообщает URA.RU.

Бессараб считает, что нецелесообразная мера. По ее словам, в развитых странах работающие люди обычно выступают против получения пособия нетрудоустроенным. Депутат привела в пример Швейцарию, где все кантоны проголосовали против такого дохода, так как швейцарцы не понимают, почему они должны отчислять налоги на содержание не желающих работать людей.

Бессараб добавила, что государство считает более полезной мерой повышение маткапитала, детских пособий и других способов поддержки уязвимых слоев населения. На ее взгляд, это необходимая помощь от правительства.

Фото: Анна Сейтумерова

Тем временем с 1 января 2022 года в стране увеличили максимальный размер пособия по безработице — до 12 792 рублей.

Дарья Акимова