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Посольство России раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово

20:05, 31.12.2021
Посольство России раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово
Фото: pxhere.com

Москва расценила решение косовских властей о высылке российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) как провокацию, заявили в посольстве РФ в Белграде (Сербия).

В пресс-службе дипмиссии сообщили «Интерфаксу», что решение расценивается как антироссийская и антиооновская провокация, предпринятая, чтобы «выслужиться перед западными менторами».

Фото: pixabay.com

В октябре президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила двух российских дипломатов из Приштинского филиала посольства в Сербии персонами нон грата. Тогда Посольство России в Сербии не признало решение правительства Косово по «высылке» дипломатов и считает его провокацией.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

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