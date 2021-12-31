Посольство России раскритиковало высылку российского сотрудника миссии ООН в Косово

Москва расценила решение косовских властей о высылке российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) как провокацию, заявили в посольстве РФ в Белграде (Сербия).



В пресс-службе дипмиссии сообщили «Интерфаксу», что решение расценивается как антироссийская и антиооновская провокация, предпринятая, чтобы «выслужиться перед западными менторами».

Фото: pixabay.com

В октябре президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила двух российских дипломатов из Приштинского филиала посольства в Сербии персонами нон грата. Тогда Посольство России в Сербии не признало решение правительства Косово по «высылке» дипломатов и считает его провокацией.

Маргарита Головатенко