Казань вошла в число городов, куда вырос спрос на поездки в новогодние праздники

Спрос россиян на поездки внутри страны в период новогодних праздников с 31 декабря по 9 января увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Казань вошла в число самых популярных направлений. Такие данные содержатся в исследовании российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру».

Чаще всего россияне интересуются поездками в Санкт-Петербург (17%), Москву (11%), Ялту (8%), Сочи (8%) и Казань (5%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причем столица Татарстана самый популярный в этом году город среди миллионников.

— Среди миллионников и не столиц самый популярный город в этом году — Казань, причем с существенным отрывом от всех остальных городов. На втором месте — Нижний Новгород, новогодняя столица России этого года, — приводит ТАСС слова гендиректора сервиса «Суточно.ру».



Ранее исследование этого сервиса показало, что в Москве, Казани и Нижнем Новгороде зафиксировали самые высокие цены на посуточную аренду жилья на период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го.



Татьяна Леухина