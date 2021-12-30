В селе Калмаш Тукаевского района РТ отменили карантин, введенный из-за птичьего гриппа
В Тукаевском районе Татарстана отменили карантин, введенный из-за птичьего гриппа. Соответствующий указ подписал сегодня президент республики Рустам Минниханов.
Карантин отменяется в пределах территории фермерско-крестьянского хозяйства «Фролов Эдуард Александрович» и на территории села Калмаш Тукаевского района РТ, а также в пределах территории радиусом 5 км, включая поселок Новый, село Верхний Байлар.
На указанных территориях в течение 90 дней ограничивается вывоз птиц и инкубационных яиц.
Карантин на этой территории установили в конце ноября. Власти постановили изъять птиц и продукты птицеводства, принадлежащие фермерско-крестьянскому хозяйству «Фролов Эдуард Александрович», а также поголовья домашней птицы.
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