Исследование: Татарстан вошел в список регионов, где чаще всего встречаются «советские» названия улиц

Татарстан попал в список регионов, где оказалось больше всего улиц, проспектов, площадей, переулков, названных в честь Октябрьской революции и коммунизма. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс.Карты».



В выборку вошли улицы, проспекты, площади, переулки, названные в честь Октябрьской революции и коммунизма, а также улицы со словом «советский» или названные в честь государственных деятелей СССР Владимира Ленина, Сергея Кирова, Михаила Калинина и основоположника научного коммунизма Карла Маркса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Больше всего таких названий в Краснодарском крае (1936), Свердловской области (1780), Воронежской области (1474) и Башкортостане (1469), передает РБК.

Ранее в мэрии Казани рассказали о «новогодних» названиях городских улиц.

Татьяна Леухина