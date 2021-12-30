Врачи дали рекомендации татарстанцам на длительные новогодние праздники
Меньше есть и пить спиртного, соблюдать режим дня и чаще бывать на свежем воздухе — таковы основные советы медиков, которые позволят провести 10-дневные новогодние выходные без потери для здоровья. Свои рекомендации эксперты озвучили сегодня на специальной пресс-конференции.
Среди наиболее частых травм, с которыми врачам приходится сталкиваться во время новогодних каникул, переломы конечностей, травмы глаз и ожоги из-за неправильного использования пиротехники. Кроме того, люди нередко попадают в больницы с отравлением алкоголем — контрафактом или же от чрезмерного его употребления.
Особое внимание в эти дни должно уделяться детям — их медики настоятельно рекомендовали не оставлять без родительского присмотра.
Так, врач-травматолог ГКБ№7 Булат Зиатдинов посоветовал быть более рациональными и не бросаться с головой в череду необдуманных поступков: «Главное провести новогодние праздники так, чтобы они не стали последними».
Ранее врач-диетолог и член ФМБА Маргарита Королева рекомендовала во время новогоднего застолья употреблять только один алкогольный напиток. По ее словам, при выборе крепкого напитка не нужно снижать градус до конца праздника.
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