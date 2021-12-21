Татарстан попал в список наиболее популярных регионов России среди туристов

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан вошел в список наиболее популярных регионов России среди организованных туристов в 2021 году. Наряду с республикой в рейтинг вошли Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Владимирская область, Ставропольский край и др.

В целом в текущем году внутренний турпоток в стране вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом. Однако большинству субъектов РФ не удалось достичь показателя 2019 года, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе сообщалось, что QR-коды привели к падению турпотока в столицу Татарстана на новогодние праздники. Так, спрос на самостоятельный туризм в Казань в этот период снизился на 60%.

Диана Жиленкова