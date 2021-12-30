Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -13 градусов
В четверг, 30 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег.
Ветер юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -8... -13 градусов. В Казани ожидается от -8 до -12 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -10 до -13 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
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