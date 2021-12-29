Петербургский юрист отказался от иска к Деду Морозу, чтобы сделать подарок Путину

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев отказался от иска к Деду Морозу. Свое решение он объяснил желанием сделать подарок президенту РФ Владимиру Путину в честь Нового года.

Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал гражданский иск Мирзоева к АО «Дед Мороз». Юрист потребовал выдать ему подарки за 23 года и исполнить мечты, а заодно выплатить 10 миллионов рублей компенсации. В суде сообщили, что в поданных документах не было списка подарков и заветных желаний.

Фото: kremlin.ru

«Я, хорошенько подумав, решил, что хочу сделать президенту новогодний подарок в виде выигранного им дела. А то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб», — написал он на странице во «ВКонтакте».

Теперь Мирзоев ждет личной встречи с президентом, поскольку приготовил ему еще один подарок.

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявлял, что готов выступить адвокатом Деда Мороза.



Татьяна Леухина