Новак: Россия готова увеличить добычу газа для поставок в Европу

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить добычу газа и его поставки, чтобы удовлетворить спрос в Европе.



«Мы готовы увеличить объемы добычи и поставок», — сказал он в интервью РБК и отметил, что «Газпрому» нужны долгосрочные контракты.

По мнению Новака, цены на газ в Европе растут из-за отказа от долгосрочных контрактов. По его словам, в Европе также не инвестируют в отрасль.

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Новак прогнозирует высокие цены на газ в Европе в следующем году.

Маргарита Головатенко