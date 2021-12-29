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Новак: Россия готова увеличить добычу газа для поставок в Европу

08:10, 29.12.2021
Новак: Россия готова увеличить добычу газа для поставок в Европу
Фото: pixabay.com

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить добычу газа и его поставки, чтобы удовлетворить спрос в Европе.

«Мы готовы увеличить объемы добычи и поставок», — сказал он в интервью РБК и отметил, что «Газпрому» нужны долгосрочные контракты.

По мнению Новака, цены на газ в Европе растут из-за отказа от долгосрочных контрактов. По его словам, в Европе также не инвестируют в отрасль.

Фото: pixabay.com

Новак прогнозирует высокие цены на газ в Европе в следующем году.

Маргарита Головатенко
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