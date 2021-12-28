В Татарстане 29 декабря ожидается туман
В Татарстане в среду, 29 декабря, ожидается туман. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.
Туман ожидается завтра ночью и утром, следует из прогноза синоптиков.
Сегодня в Татарстане установится облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Максимальная дневная температура воздуха составит -11... -16 градусов. В Казани, по прогнозу Гидрометцентра РТ, ожидается до -13 градусов.
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