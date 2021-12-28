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В Татарстане 29 декабря ожидается туман

11:59, 28.12.2021
В Татарстане 29 декабря ожидается туман
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в среду, 29 декабря, ожидается туман. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

Туман ожидается завтра ночью и утром, следует из прогноза синоптиков.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане установится облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Максимальная дневная температура воздуха составит -11... -16 градусов. В Казани, по прогнозу Гидрометцентра РТ, ожидается до -13 градусов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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