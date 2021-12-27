Портфель татарстанских инвесторов составил 190 млрд рублей по итогам третьего квартала 2021 года

По итогам третьего квартала 2021 года общий портфель розничных инвесторов Татарстана составил 190 млрд рублей, сообщает пресс-служба отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.



Стоимость размещенных у брокеров активов выросла на 2,8%, то есть до 172,3 млрд рублей. Благодаря маркетинговым акциям в доверительном управлении портфель увеличился на 12,5% и составил 16,9 млрд рублей.

Средний размер портфеля физлица лица на брокерском обслуживании по данным на 1 октября сократился на 12,3% по сравнению с 1 июля текущего года и составил 322,7 тысяч рублей. На доверительном управлении он сократился на 8,1%, до 1,5 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Доля безналичных платежей в Татарстане за девять месяцев 2021 года составила 94% по количеству и 45% по сумме. Всего в этом году за девять месяцев татарстанцы совершили 658,6 млн операций банковскими картами.

Маргарита Головатенко