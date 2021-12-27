В новогоднюю ночь в Казани не будет работать пункт вакцинации в Городской клинической больнице №7

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани круглосуточный мобильный пункт вакцинации на территории Городской клинической больницы №7 не будет работать в новогоднюю ночь. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава Татарстана.

Уточняется, что пункт будет закрыт в период с 31 декабря 20.00 по 1 января 8.00.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад стало известно, что в республике от COVID-19 в целом привились более 90% взрослого населения от плана. Это более 2 млн татарстанцев. Свыше 1 млн человек сделали прививку после введения обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.

Диана Жиленкова