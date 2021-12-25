В Татарстане от COVID-19 привито 92% жителей от плана

В Татарстане были привиты 92% взрослого населения от плана. Об этом сообщила в «Интервью без галстука» заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

По ее словам, план — это группа людей, обеспечивающих вместе коллективный иммунитет. Сейчас она составляет в республике 92% от количества плана привить 80% взрослого населения. Это более 2 млн человек.

Фазлеева напомнила, что нужно привить больше 2,4 млн человек старше 18 лет для создания 80-процентного коллективного иммунитета в Татарстане.

Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане привились от COVID-19 5 327 человек. Всего вакцинировались 2 280 489 человек, а 1 860 112 жителей РТ уже прошли полный курс вакцинации.

Дарья Акимова