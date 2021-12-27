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В Татарстане утвердили новую стратегию по правам человека на 2022—2028 годы

10:38, 27.12.2021
В Татарстане утвердили новую стратегию по правам человека на 2022—2028 годы
Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении Стратегии по правам человека в Республике Татарстан на 2022—2028 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Стратегия определяет цели и приоритетные направления совершенствования реализации конституционных прав и свобод человека и механизмов их защиты с учетом развития республики.

Контроль за реализацией постановления Песошин возложил на Минюст РТ.

ОбществоВласть Татарстан

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