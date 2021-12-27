В Татарстане утвердили новую стратегию по правам человека на 2022—2028 годы
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении Стратегии по правам человека в Республике Татарстан на 2022—2028 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.
Стратегия определяет цели и приоритетные направления совершенствования реализации конституционных прав и свобод человека и механизмов их защиты с учетом развития республики.
Контроль за реализацией постановления Песошин возложил на Минюст РТ.ОбществоВласть Татарстан
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