В Набережных Челнах уровень безработицы составил 0,4%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах уровень безработицы достиг допандемийного уровня и составил 0,4%. На учете находятся 1 130 горожан.

Как рассказал мэр города Наиль Магдеев, был период, когда в городе было 17 тысяч безработных. На сегодняшний день происходит обратный процесс — не хватает высококвалифицированных кадров.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как отметил Магдеев, рост дефицита кадров наблюдается в сферах здравоохранения и образования. Все это является вызовами на будущий год.

В этом месяце президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на проблему дефицита работников в республике. Он заявил, что для ее решения нужно разработать специальную программу по кадровой политике.

Диана Жиленкова