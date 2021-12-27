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В Набережных Челнах уровень безработицы составил 0,4%

10:02, 27.12.2021
В Набережных Челнах уровень безработицы составил 0,4%
Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах уровень безработицы достиг допандемийного уровня и составил 0,4%. На учете находятся 1 130 горожан.

Как рассказал мэр города Наиль Магдеев, был период, когда в городе было 17 тысяч безработных. На сегодняшний день происходит обратный процесс — не хватает высококвалифицированных кадров.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как отметил Магдеев, рост дефицита кадров наблюдается в сферах здравоохранения и образования. Все это является вызовами на будущий год.

В этом месяце президент Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на проблему дефицита работников в республике. Он заявил, что для ее решения нужно разработать специальную программу по кадровой политике.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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