На следующей неделе в Татарстан вернутся морозы до -25

В начале следующей недели в Татарстан вернутся морозы. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра РТ.

В понедельник, 27 декабря, на территории республики прогнозируются небольшой снег, похолодание в ночные часы до -14..-19 ˚С, при прояснениях -20..-25 ˚С. Днем ожидается до -10..-15 ˚С.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник в Татарстане местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром прогнозируется до -16..-21 ˚С, при прояснениях до -25 ˚С, днем — до -12..-17 ˚С. На дорогах гололедица.

В среду, 29 декабря, осадков не ожидается, ночью и утром похолодает до -21..-26 ˚С, днем — до -12..-17 ˚С.

О похолодании в последнюю неделю 2021 года ранее предупредил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы иинститута экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев. При этом он отметил, что температуры будут не такими низкими, как на этой неделе. В минувшие дни аномалия составляла -13 градусов.

Татьяна Леухина