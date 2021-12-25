Профессор КФУ предупредил о похолодании на следующей неделе

В выходные дни в Татарстане немного потеплеет, но ненадолго: уже со следующей недели вновь прогнозируются холода. Об этом заявил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

Татарстанцы привыкли к аномальному теплу, которое было в первой половине декабря. Первая декада оказалась теплее нормы на три градуса, вторая — на 2,5 градуса. В последнюю неделю зональные процессы сменились на региональные: пришел циклон с Баренцева моря, вследствие которого происходили затоки арктического холодного воздуха, а температура воздуха понизилась. Аномалия сейчас составляет минус 13 градусов. Но эти декабрьские морозы не рекордные: в 1995 году температура в эти дни составляла до -30 градусов, а в 2003 году температура была около -4 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Циклон сместится на юго-восток, за ним следует очередное похолодание, которое уже наступит на следующей неделе. Но температуры не будут такими низкими, как на этой неделе, — отметил Аухадеев.

В воскресенье дневной температурный фон приблизится к климатической норме. 26 декабря ожидается до -17 ночью и до -10 днем, передает пресс-служба вуза.

В пятницу МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за погодных условий 25 декабря. Сегодня днем на территории республики был сильный южный ветер 17—22 метров в секунду.

Татьяна Леухина