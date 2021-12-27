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Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -15 градусов

05:28, 27.12.2021
Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -15 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 27 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег.

Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -10.. -15 градусов. В Казани ожидается от -12 до -16 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -3 до -8 градусов.

Общество Татарстан

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