Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -15 градусов
В понедельник, 27 декабря, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег.
Ветер южный, юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -10.. -15 градусов. В Казани ожидается от -12 до -16 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -3 до -8 градусов.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым