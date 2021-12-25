В ПФР напомнили о 25-процентной прибавке к пенсии для сельских жителей

Российские пенсионеры, проживающие в селах, могут получить прибавку к выплатам в размере 25% от ее суммы. Об этом напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда страны (ПФР).

Перерасчет производится автоматически, для этого не нужно обращаться в фонд. Чтобы получить надбавку в 25%, нужно иметь трудовой стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, проживать в сельской местности, а также быть неработающим пенсионером.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, при перерасчете учитывается стаж в колхозах, совхозах и других таких предприятиях. В список попали более 500 профессий, пишет RT.

В России с 1 января 2022 года изменится порядок выплаты пенсий. Выплачивать и доставлять пенсию могут раньше указанного срока на территории, где введен режим ЧС. Если человек пожелает получать пенсию через почту или иную организацию, которая ее доставляет, то в заявлении о доставке он может привести сведения о перечислении не полученной им в данном месяце суммы пенсии на свой счет в банке.



В ноябре в ПФР рассказали, при каких условиях может прекратиться выплата пенсий.



Татьяна Леухина