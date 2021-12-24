Путин назначил Александра Кравченко замминистра внутренних дел России

Генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко назначили заместителем министра внутренних дел РФ. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Фото: 34.мвд.рф

Ранее должность заместителя министра внутренних дел РФ занимал генерал-полковник полиции Аркадий Гостев, однако в прошлом месяце Путин назначил его главой ФСИН. В этой должности Аркадий Гостев сменил Александра Калашникова.



С 2008 года и до сегодняшнего дня Кравченко находился на должности начальника ГУ МВД России по Волгоградской области.

Диана Жиленкова