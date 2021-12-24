Компания Meta получила оборотный штраф размером почти 2 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Мировой суд в Москве назначил второй в истории РФ оборотный штраф в отношении ИТ-компании. На этот раз санкция почти в 2 млрд рублей затронула Meta (бывший Facebook). Штраф назначен за повторное неудаление запрещенной информации.

Наказание в виде административного штрафа суммой более 1,99 млрд рублей назначено по факту административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Первый оборотный штраф был назначен сегодня в отношении Google. Размер санкции составил 7,2 млрд рублей. Штраф был выписан по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ.

Диана Жиленкова