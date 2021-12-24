В Госдуму внесли законопроект об ограничении использования фейерверков и петард в городах

Фото: Максим Платонов (архив)

В Государственную думу внесли законопроект, которым предусмотрено ограничение на использование фейерверков и петард в городах. Исключение — специально отведенные для этого территории. Инициатива принадлежит депутату от КПРФ Олегу Лебедеву.

Кроме этого, он предлагает запретить использование пиротехнических изделий в зданиях и лесах, в особо охраняемых природных зонах и на территориях объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, следует из проекта закона, размещенного в базе Госдумы.

— За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнут минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья, — гласит пояснительная записка.

В законопроекте также содержится положение и введение запрета на продажу фейерверков и петард детям и подросткам.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане с 20 декабря начал действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 9 января 2022 года. На этот период устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий 1—3-го классов опасности на некоторых территориях. Исключение — бенгальские огни и хлопушки.

Татьяна Демина