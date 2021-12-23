Путин: нас хотят сделать стороной конфликта на Украине

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что Россию хотят сделать стороной конфликта на Украине. Глава государства заверил, что такого не будет — «мы этого не допустим».



— Мы хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, — заявил Путин. При этом он не понимает, как сделать это с учетом того, как ведет себя эта страна.

Фото: kremlin.ru (архив)

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.