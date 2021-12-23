В МИД РФ ждут от США конкретного ответа по срокам переговоров о гарантиях безопасности

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Россия предложила США конкретные сроки начала диалога по гарантиям безопасности и теперь находится в ожидании ответа. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Рябкова, за обещаниями должны последовать конкретные шаги. Также РФ хочет быстрой формализации договоренностей, предложенных в бумажном виде. Также он добавил, что российская сторона не потерпит предварительных условий от США для дальнейшей работы по формализации предложенных гарантий безопасности. В связи с этим Россия призывает США поскорее начать переговоры и не откладывать их надолго.

Российские проекты документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО были распространены МИД РФ 17 декабря. В них включены положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе на территории бывших республик СССР.

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Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности должен пройти в январе 2022 года.

Дарья Акимова