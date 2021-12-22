Мишустин: власти России принимают меры по борьбе с инфляцией

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России старается принимать системные меры по борьбе с инфляцией. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, власти РФ понимают, что цены повышаются. В основном инфляция является импортируемой. Мишустин добавил, что ситуация осложняется дестабилизацией макроэкономики во многих странах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну, — плата за открытость экономики», — передает слова Мишустина «РИА Новости».

По данным Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении ускорилась до 8,22%.

На прошлой неделе Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%. О причинах и дальнейших прогнозах читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова