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Мишустин: власти России принимают меры по борьбе с инфляцией

20:06, 22.12.2021 2
Мишустин: власти России принимают меры по борьбе с инфляцией
Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России старается принимать системные меры по борьбе с инфляцией. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По его словам, власти РФ понимают, что цены повышаются. В основном инфляция является импортируемой. Мишустин добавил, что ситуация осложняется дестабилизацией макроэкономики во многих странах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну, — плата за открытость экономики», — передает слова Мишустина «РИА Новости».

По данным Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении ускорилась до 8,22%.

На прошлой неделе Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%. О причинах и дальнейших прогнозах читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова
ОбществоВластьЭкономика

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 дек
    За год цена автомобилей и квартир выросла почти в два раза. О какой инфляции в 8,5% идёт речь?
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  • Анонимно 22 дек
    Печатание фантиков, необеспеченных содержимым, не может снижать цену конфет.
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