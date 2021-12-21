Денис Мантуров заявил, что производство Ил-114 начнется в 2025 году

Глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме заявил, что серийное производство турбовинтового регионального пассажирского самолета планируется начать в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в России авиастроительные предприятия до 2030 года должны произвести более тысячи воздушных судов. По словам Мантурова, поставки самолетов Ил-114 начнутся уже в 2023 году, а вертолеты Ка-32 и Ми-26Т войдут в противопожарную эскадрилью, которая создается по поручению Владимира Путина.

В августе 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству, Минобороны и полпреду в Приволжском федеральном округе провести оценку начала серийного производства Ил-114. По заявлениям экспертов, самолет будет нуждаться в значительной модернизации от двигателя до радиоэлектронного оборудования. В прошлую пятницу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин выразил надежду, что серийное производство Ил-114 на нижегородском заводе «Сокол» начнется в 2021—2022 годах.