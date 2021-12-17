Россияне рассказали о планах по трате новогодней премии

Жители России в ходе опросов поделились планами по трате новогодней премии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные портала по поиску работы Superjob и «Райффайзенбанка».

По имеющейся информации, 20% участников опроса потратят премию на выплату кредитов и долгов, 12% вложат ее в инвестиции или отложат в будущие доходы, 11% — на отпуск, другие 11% — на семью, 10% — купят на нее подарки. Еще 9% выбрали вариант сделать ремонт, купить мебель, истратить на текущие нужды, образование, технику и другое. 4% с ответом затруднились.

Респондентов, планирующих при помощи премии расплатиться с кредитами, больше всего оказалось в Казани, Иркутске, Самаре, Москве, Ростове-на-Дону. Среди москвичей и петербуржцев оказалось больше всего желающих в отпуск — 21% и 25% соответственно поедут отдыхать на эти деньги.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому недавно проведенному опросу, 43% российских работодателей готовы выплатить сотрудникам годовую премию. Это больше, чем в предыдущие годы.



Дарья Акимова