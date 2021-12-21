Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в «Трест Камдорстрое»

Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Камский трест по строительству автомобильных дорог и аэродромов» («Трест Камдорстрой»), находящегося в Набережных Челнах.

Соответствующее определение суд вынес 13 декабря 2021 года. Иск в размере 19,8 млн рублей подала АО «Национальная нерудная компания». Следующее заседание назначено на 5 мая 2022 года.

Также сообщается, что «Трест Камдорстрой» с сентября 2020 года по контракту с Росавиацией выполняет работы в рамках второй очереди реконструкции аэропорта Бегишево в Татарстане. С ними был заключен контракт на 638,9 млн рублей. Подрядчик должен был до 30 декабря 2021 года реконструировать ограждение аэропорта, проложить патрульную дорогу, проезды для пожарных автомобилей и построить площадки служебно-технической территории. В августе 2021 года Росавиация оштрафовала «Трест Камдорстрой» на 1,6 млн рублей за срыв сроков выполнения работ.

Фото: kamdorstroy.ru

Информация о том, что «Национальная нерудная компания» подала иск о признании банкротом «Камдорстроя», появилась в августе. Иск подавался по статье 224 АПК и статьям 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и другим ФЗ о несостоятельности.

Дарья Акимова