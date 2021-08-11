Московский производитель подал банкротный иск к «Камдорстрою» на 19 млн рублей

АО «Национальная нерудная компания» (АО «ННК») подала иск о признании банкротом челнинского «Камдорстроя». Такие сведения есть на сайте Арбитражного суда Татарстана.



Иск подан по статье 224 АПК, а еще по статьям 4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и другим ФЗ о несостоятельности.

Фото: kamdorstroy.ru

«ННК» — один из крупнейших производителей нерудных материалов для строительства дорог, домов и других объектов. Челнинский трест входит в реестр недобросовестных контрагентов компании. Причина — неисполнение обязательств по договору поставки от 1 января 2020 года по оплате поставленного товара. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко