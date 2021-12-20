В Казани ограничение движения по улице 2-й Туринской продлили до 25 января
В Казани продлили ограничение движения по улице 2-й Туринской. Оно будет действовать до 25 января следующего года включительно.
На сегодняшний день движение ограничено по улице 2-й Туринской, напротив зданий №70, №72, №12а по улице Карбышева, говорится в сообщении на сайте мэрии Казани.
Движение ограничено в связи со строительством водовода с насосной станцией.
Напомним, движение по улице 2-й Туринской ограничивают не в первый раз. Последнее ограничение должно было прекратить действовать сегодня.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым