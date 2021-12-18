Латыпов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка Мира

Российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл серебряную медаль в гонке преследования на 12,5 км на четвертом этапе Кубка мира, который проходил во французском Анси.



Спортсмен отстал от лидера на 16,1 секунды, допустив два промаха. В гонке победил француз Кентен Фийон Майе. Его результат — 30 минут 58,3 секунды. Третье место — у норвежца Ветле Шоста Кристиансена (+16,2).

Россиян Карим Халили занял восьмое место по итогам гонки, Александр Поварницын — 12-ое, Александр Логинов — 18-ое, Даниил Серохвостов — 25-ое, Василий Томшин — 35-ое.

В конце прошлой недели российская сборная по биатлону получила бронзовую медаль в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира, проходящем в австрийском Хохфильцене.

Маргарита Головатенко