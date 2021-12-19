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В Китае умерла самая старая жительница страны

00:37, 19.12.2021
В Китае умерла самая старая жительница страны
Фото: pixabay.com

Ушла из жизни самая старая жительница Китая Алимихан Сейти. Она скончалась на 136-м году жизни.

Несмотря на свой почтенный возраст, китаянка вела довольно активный образ жизни: вела домашнее хозяйство почти без посторонней помощи, регулярно выбиралась на прогулки и даже помогала внукам ухаживать за правнуками.

Фото: pixabay.com

К слову, Алимихан Сейти проживала в поселке Кумушерик, наиболее известном как деревня долгожителей. В нем насчитывается немало жителей, которым более 90 лет. Они остаются и не без внимания властей: для пожилых регулярно организовывают бесплатные медицинские обследования и др., передает ТАСС.

В прошлом месяце ушел из жизни старейший в России ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Ему было 105 лет.

Диана Жиленкова
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