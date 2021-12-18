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В КФУ всем преподавателям выплатят по 45 тысяч рублей к Новому году

09:50, 18.12.2021 1
В КФУ всем преподавателям выплатят по 45 тысяч рублей к Новому году
Фото: Максим Платонов

Каждый преподаватель КФУ, независимо от ученой степени или звания, получит к Новому году единовременную выплату в 45 000 рублей. Распоряжение об этом уже подписал ректор Ильшат Гафуров. Решение о выплате руководство вуза приняло, чтобы поддержать преподавателей в преддверии праздников на фоне инфляционных процессов.

Ильшат Гафуров напомнил, что в течение учебного года преподаватели университета уже получали единовременные выплаты — по 15 000 и по 20 000 рублей.

— Единовременные выплаты, произведенные руководством Российской Федерации определенным категориям граждан, сподвигли нас на реализацию подобных мер поддержки в университете. Хочу подчеркнуть, что на размер суммы никак не повлияют такие факторы, как стаж работы, звание, наличие ученой степени, является ли он старшим преподавателем на кафедре или ассистентом — все получат выплаты абсолютно в одинаковом размере, — сообщил ректор.

Напомним, вчера на территории исторического комплекса Казанского университета открыли бюст писателю Сергею Аксакову, который стал первым студентом университета в 1804 году.

Людмила Губаева
ОбществоОбразованиеЭкономика Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:59
    Смешно и не выдерживает никакой критики! .
    Ректор КФУ Гафуров эти деньги мог бы выплатить тихо без этой рекламы и пустой показухи в СМИ. Устроил такое ШОУ словно преподаватели КФУ получать по одному миллиону рублей.
    Самое интересное, сколько получит сам Гафуров и его заместители ? некоторые из них наверняка ВУЗе числяться преподавателями, наверно получат больше одного миллиона ?. Себя они точно не обойдут под шумок этого ШОУ.
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