В КФУ всем преподавателям выплатят по 45 тысяч рублей к Новому году

Фото: Максим Платонов

Каждый преподаватель КФУ, независимо от ученой степени или звания, получит к Новому году единовременную выплату в 45 000 рублей. Распоряжение об этом уже подписал ректор Ильшат Гафуров. Решение о выплате руководство вуза приняло, чтобы поддержать преподавателей в преддверии праздников на фоне инфляционных процессов.

Ильшат Гафуров напомнил, что в течение учебного года преподаватели университета уже получали единовременные выплаты — по 15 000 и по 20 000 рублей.

— Единовременные выплаты, произведенные руководством Российской Федерации определенным категориям граждан, сподвигли нас на реализацию подобных мер поддержки в университете. Хочу подчеркнуть, что на размер суммы никак не повлияют такие факторы, как стаж работы, звание, наличие ученой степени, является ли он старшим преподавателем на кафедре или ассистентом — все получат выплаты абсолютно в одинаковом размере, — сообщил ректор.

Напомним, вчера на территории исторического комплекса Казанского университета открыли бюст писателю Сергею Аксакову, который стал первым студентом университета в 1804 году.



Людмила Губаева