Татарстанцы могут принять участие в командном зачете по финансовой грамотности

С 16 по 18 декабря в России и в Татарстане пройдет командный онлайн-зачет по финансовой грамотности, который организуют Банк России и Агентство стратегических инициатив. Зачет позволит проверить уровень знаний в финансовых вопросах.



Каждый желающий может поучаствовать в зачете со своей командой, состоящей из коллег, друзей или членов семьи. Создатель команды автоматически становится ее капитаном, участники набираются по ссылке для присоединения. Максимум в команде могут быть пять человек, минимум — три участника.

Вопросы разделены на два уровня сложности — базовый и продвинутый. Первый предназначен для начинающих в изучении финансов, продвинутый — для более опытных пользователей финансовых продуктов и услуг. На прохождение зачета дается 15 минут.

Фото: pixabay.com

Принять участие в зачете со своей командой можно уже сейчас на сайте finzachet2021.ru. Команда победителей получит сертификат.

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Маргарита Головатенко