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На территории КФУ откроют бюст писателя Сергея Аксакова

12:40, 16.12.2021
На территории КФУ откроют бюст писателя Сергея Аксакова
Фото: Максим Платонов (архив)

Во дворе главного здания КФУ 17 декабря откроется бюст писателя Сергея Аксакова, сообщает Минкультуры РТ.

Бюст появится на территории университета в год его 230-летия. Идея таким образом увековечить память деятеля искусства принадлежит Русскому национально-культурному объединению РТ.

Сергей Аксаков — первый студент Казанского императорского университета. Он поступил в казанскую гимназию в 1799 году, а в 1804 году старшие классы были преобразованы в первый курс университета. Сергей Аксаков оказался первым в списке студентов.

Фото: «Татинвестгражданпроект»

Автор сказки «Аленький цветочек» известен также как автор книг об охоте и рыбалке, коллекционер бабочек, переводчик на русский язык Мольера, Вальтера Скотта, Софокла и других авторов.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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