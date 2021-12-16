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В Казани искусственный интеллект будет контролировать работы в сфере ЖКХ

11:18, 16.12.2021
В Казани искусственный интеллект будет контролировать работы в сфере ЖКХ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани планируют внедрить систему искусственного интеллекта, которая будет контролировать работы в сфере ЖКХ, сообщают «Известия».

Комплекс CitySoft разрабатывает «Ростелеком». Стартовая цена контракта — 80 млн рублей. Внедрение системы уже началось в столице Татарстана, такая практика планируется и в других регионах.

Так, на этой неделе департамент Москвы по конкурентной политике объявил конкурс на оказание услуг по автоматической фиксации нарушений в сфере ЖКХ. Для обнаружения административных нарушений Москва уже два года использует нейросеть в городской системе наблюдения.

Собирать данные будут камеры в общественном и специальном транспорте. Будут отслеживаться такие нарушения, как неочищенные от снега дороги, открытые люки, проблемы с освещением, акты вандализма и другое.

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
ТехнологииОбщество Татарстан

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