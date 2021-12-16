В Казани искусственный интеллект будет контролировать работы в сфере ЖКХ

В Казани планируют внедрить систему искусственного интеллекта, которая будет контролировать работы в сфере ЖКХ, сообщают «Известия».



Комплекс CitySoft разрабатывает «Ростелеком». Стартовая цена контракта — 80 млн рублей. Внедрение системы уже началось в столице Татарстана, такая практика планируется и в других регионах.

Так, на этой неделе департамент Москвы по конкурентной политике объявил конкурс на оказание услуг по автоматической фиксации нарушений в сфере ЖКХ. Для обнаружения административных нарушений Москва уже два года использует нейросеть в городской системе наблюдения.



Собирать данные будут камеры в общественном и специальном транспорте. Будут отслеживаться такие нарушения, как неочищенные от снега дороги, открытые люки, проблемы с освещением, акты вандализма и другое.

Фото: pixabay.com

Маргарита Головатенко