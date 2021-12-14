В 2021 году 47 многодетных семей Татарстана получили 76 квартир

В 2021 году 47 многодетных семей Татарстана получили новое жилье за счет государства общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Эти объекты были построены Госжилфондом при президенте республики по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Некоторые из многодетных родителей получили сразу по несколько жилых помещений. К примеру, семье из Бугульминского района РТ, имеющей девять детей, предоставили две однокомнатные и одну трехкомнатную квартиры. В квартирах полностью проведен ремонт, установлена сантехника, счетчики, датчики, электрические, газовые плиты.

Участниками нацпроекта могут стать многодетные семьи с пятью и более детьми, зарегистрированными и проживающими с родителями и не образовавшими свои семьи. Далее органы местного самоуправления должны признать семью нуждающейся в жилье, затем госзаказчик программы, Минстрой РТ, включит ее в список претендентов на получение государственного жилищного сертификата в планируемом году.

Фото: realnoevremya.ru

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы многодетных семей, которые продали жилье для покупки нового в целях улучшения жилищных условий.



Дарья Акимова