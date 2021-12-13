Мэрия Казани сэкономила 40 млн после перехода на цифровую бухгалтерию

Фото: Роман Хасаев

После внедрения пилотного проекта «Цифровая бухгалтерия», стартовавшего в 2020 году, мэрия Казани сэкономила 40 млн рублей. Переход на цифровой учет и централизованную бухгалтерию, обслуживающую муниципальные учреждения, позволил оптимизировать штат на 20% и сэкономить 4-5 млн листов бумаги, что убережет от вырубки 500 деревьев. Кроме того, 500 муниципальных учреждений получили возможность работать удаленно, что очень важно в период пандемии.

Следующий этап, по словам начальника финансового управления Ирека Мухаметшина, внедрение ботов. Они позволяют сократить время обработки документов в 9 раз.

«Бот не совершает ошибок и не подвержен профессиональному выгоранию», — отметил преимущества цифрового помощника Мухаметшин.

Впечатленный итогами внедрения пилота, мэр Ильсур Метшин поставил задачу каждому подразделению исполкома города к концу следующего года оптимизировать работу, перейдя на цифровой учет.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин предложил создать специальную программу переобучения бухгалтеров на дата-аналитиков.



Элеонора Рылова