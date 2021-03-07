Глава Минцифры Татарстана предложил переобучать бухгалтеров на дата-аналитиков

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин предложил создать специальную программу переобучения бухгалтеров на дата-аналитиков. С такой инициативой он обратился к вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко на выездном совещании «Кадры для будущего», которое прошло накануне в Иннополисе.

По словам Хайруллина, реализация программы позволит сохранить работу нескольким тысячам хороших сотрудников, а также позволит стать им «востребованными специалистами с высоким уровнем дохода», — сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Хайруллин презентовал Чернышенко маркетплейсы, запущенные в республике, и телефонного робота Лилию, которую создали для консультации татарстанцев в период пандемии коронавируса.

Напомним, вчера в Иннополисе Чернышенко сообщил, что в России на сегодняшний день дефицит IТ-специалистов по разным оценкам составляет от 700 тысяч до 1 млн человек. Нехватку кадров, по его словам, помогут преодолеть увеличение бюджетных мест в вузах и их перераспределение, а также приоритизация усилий страны.





Татьяна Демина