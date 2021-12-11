Кабмин Татарстана утвердил положения об оплате труда в научных организациях

Кабмин Татарстана утвердил постановление об условиях оплаты труда работников государственных научных организаций РТ, его подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Постановлением установлено, что зарплата работников научных организаций РТ не может быть меньше зарплаты, выплачиваемой на основе системы оплаты труда, действовавшей на момент перехода на условия оплаты труда в соответствии с постановлением. В этом случае должен сохраняться объем должностных обязанностей работников и выполнение ими работ той же квалификации.

Руководители государственных научных организаций должны внести соответствующие изменения в коллективные договоры, соглашения и локальные нормативные акты, а также уведомить работников об изменениях.

Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года. Контроль за исполнением постановления возложен на отдел высшего, среднего и профессионального образования науки Аппарата кабинета министров РТ.

Маргарита Головатенко