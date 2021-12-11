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На дороге Нижнекамск — Челны временно перекроют одну полосу

04:29, 11.12.2021
На дороге Нижнекамск — Челны временно перекроют одну полосу
Фото: kzn.ru

На автодороге Нижнекамск — Набережные Челны №1 временно перекроют одну из полос движения, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Ограничение вводится в связи с монтажом камер. Работы будут проводиться с 14 по 16 декабря с 8 до 19 часов.

В мэрии Казани недавно разъяснили, почему почти на год перекрыли улицу Меховщиков — на этой улице планируется реконструкция Большого Казанского кольца.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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