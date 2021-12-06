Власти Казани разъяснили, почему перекрыли улицу Меховщиков почти на год

В мэрии Казани разъяснили, почему почти на год перекрыли улицу Меховщиков. Заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев сообщил, что на этой улице планируется реконструкция Большого Казанского кольца.

Реконструкция предполагает полную замену инженерных коммуникаций, которые были заложены там еще в 1935 году. Замена позволит избежать провалов на дрогах в будущем.

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» сообщало, что в Казани планируют реконструировать участок ул. Меховщиков от ул. Девятаева до ул. Магистральной. Здесь дорогу расширят до четырех полос. Объехать его можно будет через улицы Учительскую, Холмовую, Пригородную, Лебедева, Тимер Юл, В. Кулагина и Каучуковую.



Ольга Шагиева