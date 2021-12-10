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9 декабря в общественном транспорте Казани обнаружили 46 пассажиров без QR-кодов

10:42, 10.12.2021
9 декабря в общественном транспорте Казани обнаружили 46 пассажиров без QR-кодов
Фото: Максим Платонов

В минувший четверг в казанском общественном транспорте выявили 46 пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщает в своем телеграм-канале городской Комитет по транспорту.

Из-за отсутствия кода 35 человек не пустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы. В общей сложности, воспользоваться общественным транспортом не смог 81 житель, что составляет 0,01% от общего пассажиропотока в городе за день.

Сообщалось также, что транспорт вчера проверяли 394 раза.

Фото: Максим Платонов

8 декабря в общественном транспорте столицы республики найдены 53 пассажира без QR-кодов и 544 нарушителя масочного режима.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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