9 декабря в общественном транспорте Казани обнаружили 46 пассажиров без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

В минувший четверг в казанском общественном транспорте выявили 46 пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщает в своем телеграм-канале городской Комитет по транспорту.



Из-за отсутствия кода 35 человек не пустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы. В общей сложности, воспользоваться общественным транспортом не смог 81 житель, что составляет 0,01% от общего пассажиропотока в городе за день.

Сообщалось также, что транспорт вчера проверяли 394 раза.

Фото: Максим Платонов

8 декабря в общественном транспорте столицы республики найдены 53 пассажира без QR-кодов и 544 нарушителя масочного режима.



Дарья Акимова