9 декабря в общественном транспорте Казани обнаружили 46 пассажиров без QR-кодов
В минувший четверг в казанском общественном транспорте выявили 46 пассажиров без QR-кодов. Об этом сообщает в своем телеграм-канале городской Комитет по транспорту.
Из-за отсутствия кода 35 человек не пустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы. В общей сложности, воспользоваться общественным транспортом не смог 81 житель, что составляет 0,01% от общего пассажиропотока в городе за день.
Сообщалось также, что транспорт вчера проверяли 394 раза.
8 декабря в общественном транспорте столицы республики найдены 53 пассажира без QR-кодов и 544 нарушителя масочного режима.
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