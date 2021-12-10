В России подтвердились 30 873 новых случая заражения COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 30 873 новых случая заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 9 956 679 россиян.

За весь период выздоровели 8 673 518 граждан РФ, в том числе 35 657 — за минувшие сутки. От COVID-19 скончались еще 1 176 человек. За все время пандемии коронавирус унес жизни 287 180 россиян.

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки проведено 629 тысяч тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 653 466 человек.

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Диана Жиленкова