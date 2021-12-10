Главное о коронавирусе на 10 декабря: Татарстан приближается к коллективному иммунитету, вакцинация подростков

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане из-за QR-кодов оборот общепита упал на 200 миллионов

За последние сутки в Татарстане выявили 185 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 40 229 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровели 33 505 человек, в том числе 176 — за минувшие сутки. За все время коронавирус унес жизни 1 325 татарстанцев.

В Татарстане на следующей неделе могут принять решение по антиковидным ограничениям на Новый год. Как объяснила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в республике.

Тем временем из-за коронавируса дистанционное обучение в татарстанских школах вводить не планируют. По словам Авдониной, ситуация пока позволяет проводить обучение в очном формате.

В Татарстане повторную вакцинацию от коронавируса прошли 98 194 человека. Всего в республике прививку от COVID-19 сделали 2 189 735 татарстанцев. За сутки прививку сделали 24 346 человек. Полный курс вакцинации прошли 1 855 122 жителя республики.



В Татарстане после введения QR-кодов оборот общепита упал на 200 миллионов рублей. В октябре текущего года он составил 4,2 млрд рублей. В целом за январь — октябрь 2021 года оборот составил 38,1 млрд рублей, что на 21% больше, чем в прошлом году.

Фото: Максим Платонов

Жители Казани воспользовались telegram-ботом о вакцинации более 116 тысяч раз. Он был запущен в конце октября 2021-го. Благодаря боту можно узнать о наличии конкретных вакцин в интересующем казанцев пункте. Сведения о количестве вакцин обновляются каждое утро. Средняя длительность сеанса составляет примерно 2,5 минуты.

Главный врач казанской поликлиники №7 Ольга Багданова рассказала о последствиях перенесенного коронавируса. Некоторые пациенты жалуются на выпадение волос, психические отклонения, в том числе депрессию. Также среди основных симптомов наблюдаются боли в суставах. Как отметила Багданова, ни один человек, перенесший COVID-19, в той или иной степени не обходится без каких-либо побочных явлений этой инфекции.

В Татарстане подтвердились еще семь случаев смерти от коронавируса — умерли женщины 1933, 1947, 1957 и 1961 годов рождения и мужчины 1934, 1947 и 1952 годов рождения. В общей сложности в республике зафиксировали 1 325 летальных случаев от COVID-19.

В Набережных Челнах в горбольнице №5 планируют закрыть госпиталь для пациентов с COVID-19. Как рассказал руководитель Управления здравоохранения города Александр Николаев, рассматривается переход клиники в штатный режим. В то же время сохраняется напряженная обстановка, поэтому формат работы стационара еще определяется.



Фото: yandex.ru/maps

В Татарстане от COVID-19 привились 72% жителей республики: РТ приближается к 80-процентному охвату вакцинацией взрослого населения. В то же время среди пожилого населения республики темпы вакцинации остаются низкими. Пока привиты только 60% жителей старше 60 лет.

По словам Авдониной, коллективный иммунитет к коронавирусу может быть достигнут уже к Новому году. Это возможно при условии сохранения в Татарстане текущих темпов вакцинации.



Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина сообщила, что в последние недели в республике появилась хрупкая тенденция снижения числа новых заболевших COVID-19. Темпы прироста заразившихся в неделю снизились на 5% относительно конца ноября и сразу на 8% в первую неделю декабря.



В участии в схеме получения фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19 подозреваются трое татарстанцев. По версии следствия, они стали посредниками при передаче взятки в размере 37,5 тысячи рублей, которая направлялась медсестре одного из медучреждений. Та в свою очередь обратилась за помощью к бывшей сотруднице учреждения, которая за 10 тысяч рублей внесла в список привитых ложные сведения. Возбуждено уголовное дело.

Накануне в казанском общественном транспорте выявили 46 пассажиров без QR-кодов. Из-за отсутствия кода 35 человек не пустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы. В общей сложности воспользоваться общественным транспортом не смог 81 житель города.



Фото: Максим Платонов

Путин заявил, что решение о QR-кодах надо тщательно проработать

За последние сутки в России выявлено 30 873 новых случая коронавируса, выздоровели 35 657 человек. Число зараженных выросло до 9 956 679 человек, а выздоровевших — до 8 673 518 человек.



Зафиксировано 1 176 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 287 180 человек.



За последние сутки проведено 629 тысяч тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 1 653 466 человек.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в стране вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от COVID-19 стартует до конца текущего года. Также российские власти планируют запустить около 150 тысяч доз вакцины «Спутник М» для подростков до 2021 года.

В Роспотребнадзоре рассказали, что заболевшие омикрон-штаммом COVID-19 пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса. Также симптоматика при заражении штаммом «омикрон» может проявляться быстрее, чем, например, при дельта-варианте. Пока что большую часть заболевших «омикроном» составляют молодые люди 20—30 лет. Но высока вероятность того, что в России ситуация будет иная.



Президент России Владимир Путин заявил, что по пути введения сертификатов вакцинации от COVID-19 идут почти все государства. В то же время при вводе подобной системы необходимо действовать очень аккуратно, процедура должна быть прозрачной и понятной. По словам главы РФ, при введении QR-кодов важно не допустить в этом вопросе опрометчивых решений.



Фото: kremlin.ru

Также Путин обсудил ситуацию с омикрон-штаммом COVID-19 с президентом ЮАР Сирилом Рамафоса. В ходе телефонного разговора политики договорились, что РФ направит в ЮАР группы медиков, вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников, а также санитарно-эпидемиологические лаборатории и другое медоборудование.

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Василий Орлов выступил с инициативой выдавать QR-коды людям, у которых есть высокий титр антител. Он отметил, что множество граждан, имеющих антитела, не попали в регистр официально переболевших и не могут получить QR-код. А кому-то вакцинация противопоказана из-за состояния здоровья.

Заместитель президента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко призвал не вводить локдауны. По его словам, они бьют не только по экономике, но и по здоровью населения, потому что из-за снижающихся доходов люди не могут позволить себе качественное питание и отдых. Также Онищенко призвал сделать более свободным общение среди вакцинированных жителей РФ.

В России под наблюдением находятся почти 180 человек, прибывших из стран, считающихся опасными из-за нового штамма COVID-19 «омикрон». Из них 177 человек находятся в обсерваторах. 28 госпитализированы в больницу. Омикрон-штамм обнаружен у двух пациентов. У четырех человек выявлен штамм «дельта». Еще у двух человек диагностирован грипп AH3N2.



Фото: Максим Платонов

Вакцину «ЭпиВакКорона» не будут переделывать под новые штаммы COVID-19. Как поделился гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов, препарат дает эффект против всех новых вариантов коронавируса. Потенциально эффективно вакцина сработает и против нового омикрон-штамма.

С начала 2021 года в России выявили более 570 тысяч случаев заражения коронавирусом среди детей до 17 лет. Как отметил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, это около 9,5% от всех случаев заражений коронавирусом в стране за указанный период. Также он напомнил об уже зарегистрированной в стране вакцине от COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Экспорт российских вакцин за рубеж в октябре установил рекорд за последние три десятилетия: за 10 месяцев 2021-го страна продала в другие страны вакцин на $1,2 млрд. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года Россия экспортировала таких препаратов на $46,5 млн.

Фото: Максим Платонов

Японские ученые создали маску, которая светится при контакте с частицами COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 268 573 215 человек, 5 288 028 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (49 661 145). На второй строчке — Индия (34 674 643), на третьей — Бразилия (22 177 059), на четвертой — Великобритания (10 722 083), на пятой — Россия (9 752 340, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (794 649). За ними следуют Бразилия (616 457), Индия (474 479), Мексика (296 188), Россия (280 427).

Министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Джо Паахла сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» стал доминирующим в стране. В прошлом месяце на него пришлось около 70% случаев заражения.

Японские ученые создали защитную маску, которая светится под ультрафиолетом при наличии на ней следов COVID-19. Так, съемный фильтр маски обрабатывается специальным флуоресцентным красителем, в состав которого входят полученные из яиц страуса антитела, воздействующие на коронавирус. Как рассказал руководитель исследовательской группы Ясухиро Цукамото, в будущем планируется создание простого набора для тестирования, который сможет использовать каждый.

Фото: novostivl.ru

В Гонконге разработали первую в мире нержавеющую сталь, способную уничтожать коронавирус. Как поделился руководитель проекта, профессор Хуан Минсиня, добиться такого эффекта удалось за счет корректировки химического состава и микроструктуры стали. По его словам, новый сплав обладает повышенным содержанием меди, что и придает ему антибактериальные свойства. На поверхности такой стали также может погибнуть вирус гриппа H1N1 и кишечная палочка.

Австралия в следующем году начнет вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Приступить к иммунизации несовершеннолетних планируют через месяц, 10 января.

Радикальное движение «Талибан»* (запрещено в РФ), пришедшее к власти в Афганистане, надеется на помощь России в борьбе с коронавирусом. Особо остро там нуждаются в деньгах, так как страна оказалась без дополнительного финансирования.

Тем временем ЮНИСЕФ заявил, что готов предоставить Афганистану медицинское оборудование для борьбы с COVID-19. Австрия предложила властям страны поставить 150 тыс. доз вакцин от коронавируса.

* «Талибан» — запрещенная в России организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



Диана Жиленкова