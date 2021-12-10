Подтверждено строительство трассы Дюртюли — Ачит в составе автодороги М-12 субъектами РФ

Фото: Максим Платонов (архив)

Этой зимой планируется подготовить территорию для строительства дороги Дюртюли — Ачит, продолжения федеральной трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга. об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор» со ссылкой на заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

По его словам, субъектами России подвержено прохождение трассы Дюртюли — Ачит по их территориям и завершены предпроектные работы. Движение по этому участку должно пойти в 2024 году. Заканчивается подробная разработка документации по планировке территории компанией «Автодор».

В первой половине 2022 года планируется провести подготовительные работы, такие как устройство подъездных путей, временных дорог и технологических площадок, и передислоцировать технику к месту производства работ.

Общая протяженность нового участка составит 275 км. В Свердловской области — 43 км, Пермском крае — 92 км, Башкортостане — 140 км.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее власти Омской области предложили включить проект строительства северного обхода Омска в трассу М-12 Москва — Казань. Его строительство может начаться в 2023 году.





Дарья Акимова