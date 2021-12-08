Стало известно, каким специалистам в Казани готовы платить более 360 тысяч

Аналитики выяснили, специалистам в каких областях в Казани готовы платить 360 тысяч рублей. Исследование провел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

В декабре самую высокую зарплату — 360 тысяч — предложили разработчику с широким стеком технологий, который будет заниматься созданием Web-приложений и обслуживанием программного обеспечения. Работодатель обещает удаленную работу, гибкий график, квартальные бонусы, компенсацию расходов на интернет, изучение английского языка и занятия спортом. Также сотруднику обещают посещение международных конференций, семинаров, курсов и тренингов, обучение в компании.

Второе место занимает должность программиста «1С» — от 64 до 102 тыс. рублей в месяц. Кандидат должен обладать знаниями компоновки данных, основ программирования в 1С, уметь писать запросы. Работать можно удаленно или в офисе, компания обещает расширенную программу медстрахования и выплаты за успешные рекомендации сотрудника.

Фото: realnoevremya.ru

От 100 до 105 тысяч рублей в месяц обещают платить менеджеру по оптовым продажам. К сотруднику предъявляют требования о высшем образовании, опыте работы в прямых продажах, коммуникабельности, ответственности и стрессоустойчивости. Работодатель обещает квартальные премии, компенсацию мобильной связи, оплачиваемые больничные и отпуска, корпоративное обучение и комфортные условия труда.

Также в рейтинг вошли вакансии электрика (от 60 тысяч рублей), супервайзера по продажам (от 55 тысяч рублей).



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Ольга Шагиева