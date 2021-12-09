ЕС создает Европейское агентство по предоставлению убежища

Совет Европейского союза принял решение о создании Европейского агентства по предоставлению убежища. Оно будет основываться на базе уже действующего Европейского офиса по предоставлению убежища.

Основание агентства проходит в рамках согласования в Евросоюзе нового европейского Пакта по миграции, согласно которому предполагается усиление миграционного контроля на внешних границах ЕС, а также ускорение процесса рассмотрения заявлений на предоставление убежища и др., передает «РИА Новости».

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Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил, что миграционных потоков из РФ в Европу нет. Также политик призвал деполитизировать ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС.



Диана Жиленкова