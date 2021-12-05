Путин: миграционных потоков из России в Европу нет

Миграционных потоков из России в Европу нет, сообщил президент России Владимир Путин, выразив надежду, что этого не будет происходить и дальше.



Президент РФ призвал деполитизировать ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС. Он напомнил, что в Белоруссии находятся порядка пяти тысяч мигрантов, а через Италию прошли в этом году около 54 тысячи мигрантов.

Президент раскритиковал польские власти за применение против мигрантов водометов с подмешиванием в воду гербицидов и пестицидов. «Это совсем никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами», — приводит его слова ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Недавно Евросоюз ввел пятый пакет санкций против Белоруссии. Причиной стал миграционный кризис.

Маргарита Головатенко